Dimore storiche aperte al pubblico | il più grande museo diffuso d’Italia

Da panorama.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, si può visitare il più grande museo diffuso del paese, che comprende castelli, antichi palazzi decorati con affreschi, ville nobiliari, parchi e giardini di siepi di bosso e labirinti. Questi luoghi sono aperti al pubblico e rappresentano un patrimonio storico e architettonico diffuso sul territorio. La rete comprende strutture di diversa epoca e stile, offrendo un percorso tra edifici e spazi all’aperto di grande valore culturale.

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Castelli, antichi palazzi dai meravigliosi affreschi, ville nobiliari, parchi e giardini di siepi di bosso e labirinti. E ancora: monasteri, oratori, conventi di clausura, luoghi di spiritualità, silenziose tonnare affacciate sul mare della Sicilia. Un patrimonio immenso quello delle dimore storiche, il ritratto profondo e in parte sconosciuto della nostra identità. Un viaggio attraverso i luoghi della memoria, quello che ogni anno offre l’ Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.). Un turismo nuovo, oltre le rotte consuete soffocate dell’overtourism, che riscopre piccoli borghi rimasti intatti nei secoli, un Grand Tour moderno dove perdersi tra itinerari alternativi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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