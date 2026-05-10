Calabria 20 dimore storiche aperte al pubblico | un museo diffuso
In provincia di Cosenza, venti dimore storiche private saranno aperte al pubblico gratuitamente, creando un museo diffuso in Calabria. Tra queste, alcune sono edifici meno noti rispetto alle strutture più famose della regione. Le location si trovano in varie zone, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire palazzi storici spesso sconosciuti e di esplorare il patrimonio architettonico locale. L’iniziativa mira a valorizzare queste testimonianze storiche e culturali.
? Domande chiave Quali palazzi privati apriranno le porte gratuitamente in provincia di Cosenza?. Dove si trovano le dimore storiche meno conosciute della Calabria?. Come possono queste residenze private sostenere l'economia dei piccoli borghi?. Chi sono i custodi che proteggono questo patrimonio per le generazioni future?.? In Breve Evento organizzato dall'ADSI con circa 4500 soci per la tutela del patrimonio.. Oltre 20 siti aperti tra le province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.. Otto dimore in provincia di Cosenza includono Tenuta Ciminata Greco e Castello Sanginetto.. L'apertura dei palazzi privati sostiene l'economia locale e le botteghe dei piccoli borghi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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