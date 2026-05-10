Calabria 20 dimore storiche aperte al pubblico | un museo diffuso

In provincia di Cosenza, venti dimore storiche private saranno aperte al pubblico gratuitamente, creando un museo diffuso in Calabria. Tra queste, alcune sono edifici meno noti rispetto alle strutture più famose della regione. Le location si trovano in varie zone, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire palazzi storici spesso sconosciuti e di esplorare il patrimonio architettonico locale. L’iniziativa mira a valorizzare queste testimonianze storiche e culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui