Giornata Nazionale delle Dimore Storiche | torna l' appuntamento gratuito con il più grande museo diffuso d' Italia
Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, organizzata dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. Durante questa giornata, numerose dimore storiche in tutta Italia aprono gratuitamente le loro porte al pubblico. L’evento permette di visitare alcuni tra i più importanti esempi di architettura storica presenti nel paese, costituendo un’occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico.
Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale centinaia di dimore storiche, che insieme costituiscono il più grande museo diffuso del nostro Paese, aprono le porte in tutta Italia a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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