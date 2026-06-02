Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo | Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti
Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi ha annunciato iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti. La protesta riguarda le restrizioni che limitano la possibilità di intercettare conversazioni tra avvocati e assistiti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità delle proteste o sui soggetti coinvolti. La questione riguarda le normative che regolano le intercettazioni e i diritti di difesa nelle procedure legali.
Ecco #DimmiLaVerità del 2 giugno 2026. Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi, Maurizio Capozzo, illustra le iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti. Ecco #DimmiLaVerità del 29 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la storia di una italiana in Egitto che rischia la vita nel silenzio del nostro governo. Ecco #DimmiLaVerità del 28 maggio 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini parliamo delle stragi di Piazza della Loggia e Ustica. Ecco #DimmiLaVerità del 27 maggio 2026. Con il nostro Stefano Piazza analizziamo gli errori degli Usa in Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 26 maggio 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info
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