Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo | Protesta contro le intercettazioni tra avvocati e clienti

Notizia in breve

Il vicepresidente dell'Accademia Nazionale Scienze Forensi ha annunciato iniziative di protesta contro le intercettazioni dei colloqui tra avvocati e clienti. La protesta riguarda le restrizioni che limitano la possibilità di intercettare conversazioni tra avvocati e assistiti. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità delle proteste o sui soggetti coinvolti. La questione riguarda le normative che regolano le intercettazioni e i diritti di difesa nelle procedure legali.