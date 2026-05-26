Intercettazioni in carcere | violati i colloqui tra avvocati e detenuti Le Camere Civili insorgono | Attacco al cuore della democrazia

Sono state intercettate conversazioni tra avvocati e detenuti nel carcere di Capanne, violando i colloqui protetti. Le Camere Civili hanno commentato l’accaduto come un attacco al cuore della democrazia. L’inchiesta della Procura di Perugia ha rivelato le intercettazioni, suscitando reazioni di sconcerto nel settore legale. La vicenda riguarda le comunicazioni tra professionisti e clienti in un contesto penitenziario. Nessuna informazione aggiuntiva sui soggetti coinvolti o sulle conseguenze legali è stata resa nota.

Un'ombra si allunga sul sistema giudiziario italiano dopo quanto emerso dai risvolti dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Perugia che ha intercettato i colloqui tra avvocati e detenuti nel carcere di Capanne e che ha gettato nello sconcerto l'avvocatura nazionale, che parla di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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