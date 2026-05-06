Dimmi La Verità | L' avvocato Capozzo | Tutti gli sviluppi del caso Garlasco

Ecco il settimo episodio di #DimmiLaVerità, del 6 maggio 2026, dedicato agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco. In questa puntata, l'avvocato Capozzo, vicepresidente dell’Accademia Italiana Scienze Forensi, fornisce dettagli sugli sviluppi recenti legati al procedimento giudiziario. La trasmissione si concentra sui fatti ufficiali emersi nelle ultime settimane, offrendo una panoramica delle tappe processuali e delle evidenze raccolte finora.

Ecco #DimmiLaVerità del 6 maggio 2026. L'avvocato Capozzo, vicepresidente Accademia Italiana Scienze Forensi, sugli sviluppi del caso Garlasco. Ecco #DimmiLaVerità del 5 maggio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta la nuova alta tensione tra Usa e Iran e i riflessi sul costo del carburante. Ecco #DimmiLaVerità del 4 maggio 2026. Il nostro Gianluigi Paragone commenta la richiesta delle comunità islamiche di istituzionalizzare il Ramadan. Ecco #DimmiLaVerità del 30 aprile 2026. Il nostro esperto di politica Usa Stefano Graziosi ci spiega che per Trump i sondaggi interni sono disastrosi. Ecco #DimmiLaVerità del 29 aprile 2026.🔗 Leggi su Laverita.info

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GARLASCO CASO CHIARA POGGI: LA TELEFONATA SEGRETA AVVOCATO DE RENSIS DEL 13 LUGLIO CHE CAMBIA TUTTO

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