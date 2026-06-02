diMartedì stasera su La7 | Meloni opposizioni e tensioni globali al centro della puntata

Stasera su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris approfondisce le strategie del governo guidato da Giorgia Meloni, le divisioni tra le opposizioni e le tensioni internazionali legate al Medio Oriente e alle crisi globali. La puntata si concentra su temi di attualità, analizzando le dinamiche politiche nazionali e gli sviluppi nel contesto internazionale. Sono previsti interventi e commenti da parte di esperti e rappresentanti politici, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

Nuova puntata di diMartedì su La7 con Giovanni Floris: al centro le strategie di Giorgia Meloni, le divisioni delle opposizioni e gli scenari internazionali tra Medio Oriente e crisi globali. Stasera su La7 alle 21:15 torna diMartedì, il talk di approfondimento condotto da Giovanni Floris, con una puntata dedicata ai principali temi politici ed economici del momento. Riflettori puntati sulle strategie di Giorgia Meloni in vista del finale di legislatura, sulle difficoltà delle opposizioni ancora divise e sul delicato quadro internazionale, segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dalle mosse dei grandi attori globali. Spazio anche all'economia e alle ricadute delle prossime decisioni del governo su accise e caro energia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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