DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7

Stasera, 7 aprile 2026, va in onda su La7 una nuova puntata di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. L’appuntamento è previsto in prima serata e vede la partecipazione di vari ospiti, che si confronteranno su temi di attualità e politica. La trasmissione torna con un appuntamento settimanale, offrendo approfondimenti e interviste su questioni di interesse pubblico.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7 DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 febbraio 2026 su La7DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 febbraio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris... DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 marzo 2026 su La7DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in... DI MARTEDì la7 - puntata 3 febbraio 2026 Temi più discussi: diMartedì stasera su La7: ospiti e anticipazioni del 31 marzo; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di martedì 31 marzo: una doccia fredda per Matteo; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026. DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 31 marzo 2026 su La7DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 31 marzo 2026 su La7, ore 21.15, con Giovanni Floris ... tpi.it DiMartedì stasera su La7: ospiti e anticipazioni del 31 marzoLa puntata di diMartedì in onda stasera, 31 marzo 2026, si preannuncia come un momento della verità per la politica italiana. Giovanni Floris mette sotto la lente d'ingrandimento un esecutivo che appa ... msn.com Stasera 7 aprile, in prima serata su LA7, Volt sarà a DiMartedì con Giovanni Floris: per noi interverrà Daniela Patti, copresidente di Volt Europa in Italia. Segui il confronto in diretta e resta con noi: nei giorni successivi alla puntata condivideremo i momenti più i x.com Stasera 7 aprile, in prima serata su LA7, Volt sarà a DiMartedì con Giovanni Floris: per noi interverrà Daniela Patti, copresidente di Volt Europa in Italia. Segui il confronto in diretta e resta con noi: nei giorni successivi alla puntata condivideremo i momenti più i - facebook.com facebook