DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 5 maggio 2026 su La7

Da tpi.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, 5 maggio 2026, va in onda su La7 una nuova puntata di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. L’appuntamento è previsto in prima serata e ogni martedì viene trasmesso con ospiti e discussioni su temi di attualità. La trasmissione si concentra su approfondimenti e dibattiti, offrendo uno spazio di confronto tra vari protagonisti. La puntata di questa sera si inserisce nel programma settimanale del format.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it

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