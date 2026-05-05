DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 5 maggio 2026 su La7

Stasera, 5 maggio 2026, va in onda su La7 una nuova puntata di DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris. L’appuntamento è previsto in prima serata e ogni martedì viene trasmesso con ospiti e discussioni su temi di attualità. La trasmissione si concentra su approfondimenti e dibattiti, offrendo uno spazio di confronto tra vari protagonisti. La puntata di questa sera si inserisce nel programma settimanale del format.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio 2026, di DiMartedì. DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 5 maggio 2026 su La7 Notizie correlate DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 marzo 2026 su La7DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 marzo 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in... DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 7 aprile 2026 su La7DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 aprile 2026, su La7 DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 7 aprile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Belve in tv oggi 28 aprile, ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata; Belve 2026: ospiti, anticipazioni e video della quarta puntata, stasera su Rai 2; Grande Fratello Vip: le anticipazioni della puntata di martedì 28 aprile. DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 21 aprile 2026 su La7DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 21 marzo 2026 su La7, ore 21.15, con Giovanni Floris ... tpi.it Giovanni Floris. Credit: AGFDiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 5 maggio 2026 su La7, ore 21.15, con Giovanni Floris ... tpi.it A diMartedì, il giornalista Alberto Nerazzini è intervenuto sul caso della grazia a Nicole Minetti collegandolo a elementi emersi dagli Epstein files. Guarda la puntata su App La7 e La7.it (Link in bio) #floris #dimartedì - facebook.com facebook Grazie a oltre 1 milione e 532mila spettatori, che sono stati con noi durante la scorsa puntata, #dimartedì ha fatto registrare il 9,8% di share! Noi, come sempre, vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Alé! #dimartedì #giovannifloris x.com