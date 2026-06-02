Difesa sempre più hi-tech anche i droni militari nella parata

Da agi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la parata militare, sono stati utilizzati droni moderni per la difesa, combinando tecnologie avanzate con i mezzi tradizionali. La presenza di droni ha rappresentato un elemento innovativo nel corteo, evidenziando l’adozione di strumenti high-tech nelle forze armate. La manifestazione ha mostrato un mix di passato e presente, con veicoli e mezzi tradizionali affiancati da dispositivi automatizzati. La presenza dei droni ha sottolineato l’evoluzione tecnologica nel settore della difesa.

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AGI - Passato e futuro, tradizione e modernità, orgoglio e consapevolezza. In via dei Fori Imperiali ha sfilato anche la faccia hi-tech (ovvero i droni aerei e marini) di quella Difesa “credibile, moderna e preparata” che sola – assicura il ministro Crosetto - è capace di “garantire la pace” e “tutelare i cittadini”. Skynex è il dispositivo di difesa antiaerea adottato dall' Esercito Italiano per garantire la protezione proprio da droni, missili e artiglieria. Rapier X-25 è il Sistema aeromobile a pilotaggio remoto di categoria MINI ad ala fissa impiegato per la ricognizione e la sorveglianza aerea.   Video di Thomas Cardinali I droni Radon X e Xenon. 🔗 Leggi su Agi.it

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