Un hotel a Baghdad è stato colpito da un drone, coinvolgendo anche personale italiano che si trovava nella struttura. Nella stessa giornata, in Libano e Iraq si sono verificati due attacchi rivolti a italiani, con quest’ultimo avvenuto in serata. Tutti i militari italiani presenti nell’hotel sono stati messi in sicurezza e non si registrano feriti.

Libano e Iraq. Due attacchi agli italiani in poche ore. In tarda serata un drone ha colpito un hotel a Baghdad dove alloggiava anche personale italiano, che si trovava comunque in sicurezza e non è stato coinvolto nell’esplosione. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è messo in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa e il comandante del Comando operativo di vertice interforze, per avere aggiornamenti sul personale, che ha trovato riparo nei bunker. Gli occhi del mondo, insomma, sono puntati sull’Iran. Ma è il Libano il fronte che rischia di incendiarsi. Dopo i bombardamenti su Beirut, la valle della Beqaa e il sud del Paese dei cedri, l'esercito israeliano ha annunciato l’inizio di “operazioni terrestri limitate” contro Hezbollah. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, hotel colpito da droni a Baghdad. In sicurezza tutti i militari italiani nella struttura

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