La difesa della Juventus è ancora in fase di riorganizzazione, con diversi giocatori il cui futuro non è definito. Sono in corso valutazioni per decidere chi resterà e chi invece potrebbe essere ceduto o lasciato partire. Alcuni elementi, invece, sono considerati fondamentali e si stanno preparando per la prossima stagione. La squadra sta lavorando per stabilire una formazione stabile, ma ancora non sono state prese tutte le decisioni definitive sui singoli componenti del reparto difensivo.

di Luca Fiore La difesa della Juventus è un cantiere aperto con tanti nomi dal futuro incerto, mentre alcuni devono essere il punto fermo della prossima stagione. Il futuro assetto difensivo rappresenta uno dei temi maggiormente discussi in casa Juventus, tra infortuni e continui cambi tattici. La dirigenza deve ora decidere con attenzione su quali profili puntare per ripartire e quali, invece, dovrà cedere per fare cassa in vista del calciomercato. I nomi più gettonati che garantirebbero una buona somma da investire su nuovi giocatori sono Gleison Bremer e Andrea Cambiaso. Il centrale brasiliano potrebbe lasciare per rientrare nei costi, ma... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Difesa Juventus, è un cantiere aperto: i giocatori in bilico e quelli da cui ripartire per la prossima stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ecco il blocco del Napoli da cui ripartire la prossima stagione

Real Madrid, scende in campo Florentino Perez! Diktat chiaro per la prossima stagione, il nuovo allenatore dovrà ripartire da questi giocatoriFlorentino Perez ha annunciato la sua presenza in allenamento, confermando le linee guida per la rosa della prossima stagione.

Temi più discussi: Spalletti ridisegna la Juve: spunta Emerson Palmieri, dubbi su Alisson e per la difesa c'è Kim; Calciomercato Juve, un big in difesa è a rischio: su di lui Premier e Bayern Monaco; Torino-Juventus 2-2, l'analisi dei gol: la difesa non legge bene le transizioni; Ismajli muro del Torino contro la Juve: D'Aversa ritrova la sua difesa ideale.

La Juventus ha avuto i dati migliori in difesa e uno dei dati migliori in attacco di tutto il campionato. In 16 partite ha subito gol al primo tiro in porta. Spesso non ha vinto con 20 occasioni create in un match. Prima di buttare al vento il lavoro di Spalletti, inizierei c x.com

Alaba alla Juve sarebbe il colpo giusto per la difesa di Spalletti? Come sono andate le ultime due stagioniPochi minuti al Real Madrid nelle ultime due stagioni, ma le garanzie fisiche spingono i bianconeri all’assalto: i numeri di Alaba La Juventus è pronta a far scattare l’assalto a David Alaba. Come sve ... msn.com

Secondo Mauro Munno, le Juventus Women punterebbero a ingaggiare Montse Tomé come prossimo allenatore una volta che Canzi lascerà reddit

Juventus, Spalletti rientra a Torino: pronto per il vertice con Elkann, Comolli e Chiellini. Le ultime sul mercato in difesaAppuntamento ai piani alti del club bianconero per fare il punto della situazione. msn.com