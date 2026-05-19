Ecco il blocco del Napoli da cui ripartire la prossima stagione

Il Napoli sta preparando la squadra in vista della prossima stagione. La dirigenza sta valutando quali giocatori confermare e quali invece lasciare partire, in vista di un mercato in cui sono previsti diversi acquisti. La rosa attuale sarà soggetta a cambiamenti, con alcuni membri che resteranno e altri che saranno sostituiti. La squadra ha già stabilito alcuni punti di partenza per il nuovo ciclo, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e migliorare le prestazioni complessive.

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