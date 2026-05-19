Ecco il blocco del Napoli da cui ripartire la prossima stagione
Il Napoli sta preparando la squadra in vista della prossima stagione. La dirigenza sta valutando quali giocatori confermare e quali invece lasciare partire, in vista di un mercato in cui sono previsti diversi acquisti. La rosa attuale sarà soggetta a cambiamenti, con alcuni membri che resteranno e altri che saranno sostituiti. La squadra ha già stabilito alcuni punti di partenza per il nuovo ciclo, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo e migliorare le prestazioni complessive.
La dirigenza partenopea è al lavoro per una vera e propria rivoluzione sul prossimo mercato, ma tanti sono i giocatori da cui può ripartire il prossimo tecnico che siederà sulla panchina azzurra. “Anche questo Napoli ha degli intoccabili e sono sotto gli occhi di tutti: innanzitutto il capitano Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, tre certezze tutte in difesa. Non è da buttare. E poi Gutierrez, arrivato l’estate scorsa e già capace di prendersi la titolarità. Gli ultimi arrivati Alisson e Giovane, ma anche Hojlund: sono la base della ripartenza azzurra tra qualche settimana. In mezzo ci aggiungiamo Gilmour e ovviamente McTominay, ma anche Vergara e Politano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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