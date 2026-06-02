Difesa droni | sfila l’innovativo sistema Skynex dell’Esercito

L’Esercito italiano ha presentato il sistema Skynex, un’innovativa soluzione per la difesa contro droni a basso costo. Si tratta di un sistema integrato che combina un cannone da 35mm con sistemi di rilevamento e intercettazione. L’Italia è il primo paese della NATO a adottarlo. La tecnologia permette di individuare e abbattere droni di piccole dimensioni, anche senza l’uso di missili. La presentazione si è svolta in un evento dedicato alla difesa e alla sicurezza.

? Domande chiave Come può un cannone da 35mm abbattere droni a basso costo?. Perché l'Italia è il primo Stato NATO ad adottare Skynex?. Quali sono i vantaggi economici rispetto all'uso dei missili tradizionali?. Come protegge questo sistema le infrastrutture critiche dai razzi nemici?.? In Breve Cannoni Revolver Gun Mk3 da 35 mm con cadenza 1.000 colpi al minuto. Gittata di 4 km e radar XTAR 3D con raggio 50 km. Primo esemplare consegnato all'Esercito il 18 dicembre 2025 a Sabaudia. Piattaforma Astra SM88 8×8 con meccanismo scarrabile Hook Lift Platform. Il nuovo sistema Skynex sfila oggi nella parata per l’80° Anniversario della Italiana. Il nuovo sistema di difesa Skynex dell’Esercito Italiano attraversa oggi la Via dei Fori Imperiali durante la parata militare dedicata all’80° Anniversario della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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