Difesa droni | arriva il sistema ZAK-30 con cannone da 30 mm

Un nuovo sistema di difesa, il ZAK-30, equipaggiato con un cannone da 30 millimetri, è stato presentato come soluzione per abbattere droni a basso costo. La versione mobile, montata su uno chassis Ural, permette di spostarsi rapidamente e adattarsi alle diverse esigenze di difesa. Il sistema combina la potenza del cannone con la mobilità, offrendo una risposta efficace contro minacce aeree di dimensioni ridotte.

? Punti chiave Come può un cannone da 30 mm abbattere droni a basso costo?. Perché la versione mobile su chassis Ural cambia la difesa?. Come funziona la spoletta elettronica per colpire bersagli irregolari?. Quali rischi comporta la separazione fisica dei moduli di comando?.? In Breve Cannone automatico 30×165 mm con munizioni airburst a spoletta elettronica programmabile. Finestra operativa di intercettazione ottimizzata tra 800 e 1000 metri. Configurazione mobile basata su chassis Ural per difesa distribuita e dinamica. Integrazione di radar a corto raggio e sensori elettro-ottici visibiliinfrarossi. Rostec presenta il sistema ZAK-30 Citadel per la difesa contro i droni nell’area di Mosca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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