Cuba avrebbe schierato un milione di combattenti e droni per difendere l’isola. Si indaga su come i droni cubani possano colpire obiettivi strategici vicino alla Florida. La dottrina di guerriglia cubana preoccupa le autorità di Washington, che temono possibili attacchi o azioni di sabotaggio. Le autorità statunitensi monitorano con attenzione le mosse di Cuba in risposta alle tensioni nella regione.

? Domande chiave Come possono i droni cubani colpire obiettivi strategici vicino alla Florida?. Perché la dottrina della guerriglia terrorizza l'intelligence di Washington?. Cosa rende il milione di riservati una minaccia asimmetrica reale?. Come cambierà l'equilibrio di sicurezza nei Caraibi dopo questo potenziamento?.? In Breve Dottrina Guerra de todo el Pueblo preparata fin dagli anni Ottanta.. Oltre 300 droni d'attacco posizionati a 145 chilometri dalla Florida.. Analista Cancian evidenzia rischi di guerriglia asimmetrica contro obiettivi come Guantanamo.. Esercito cubano ridotto da 225mila soldati nel 1994 alla strategia attuale.. Oltre un milione di cubani tra riservisti, paramilitari ed effettivi sono pronti a schierarsi per difendere il territorio nazionale contro un’eventuale incursione statunitense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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