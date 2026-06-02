La parata del 2 giugno ha visto un cambio di volto con l’introduzione di droni e di nuovi reparti militari. Durante la cerimonia, sono stati mostrati sistemi come Skynex, destinati a rafforzare la difesa nazionale. Nel frattempo, alcuni volontari del servizio civile hanno espresso dubbi etici riguardo all’uso di tecnologie come i droni militari. La manifestazione ha quindi evidenziato sia innovazioni militari sia tensioni tra tecnologia e valori dei volontari.

? Punti chiave Come può il sistema Skynex cambiare la difesa nazionale?. Perché i volontari del servizio civile hanno manifestato dubbi etici?. Chi sono i responsabili dell'incidente che ha ferito i militari?. Cosa ha causato la fuga improvvisa dei trenta cavalli?.? In Breve Oltre 5.500 uomini e donne hanno sfilato ai Fori Imperiali per l'ottantesimo anniversario.. Presenza di 280 sindaci e dodici settori tematici tra cui Protezione Civile e Vigili del Fuoco.. Sistema Skynex presentato per la difesa antiaerea contro velivoli a pilotaggio remoto.. Incidente con 30 cavalli durante le prove causa fuochi d'artificio con quattro feriti.. Oltre la tradizione: i nuovi volti della parata dell’ottantesimo anniversario della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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