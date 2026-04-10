Evo ‘Il Capitano’ | boost +30 alle statistiche e Lettura Difensiva 95! Arriva il nuovo muro per la tua difesa

È stato annunciato un aggiornamento che potenzia le statistiche di un difensore, con un aumento di +30 e una Lettura Difensiva arrivata a 95. Questa evoluzione permette di migliorare significativamente le prestazioni di un giocatore con un OVR fino a 89, rendendolo un titolare stabile in campo. Per attivarla, è necessario investire crediti o punti, offrendo così una nuova opportunità di rafforzare la linea difensiva.

Questa Evoluzione è un vero e proprio “game changer”. Con un investimento importante in crediti o punti, puoi trasformare un difensore con un OVR fino a 89 in un titolare inamovibile con statistiche che toccano il tetto del meta attuale. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 125.000 crediti o 900 FC Points.. Vincoli: * OVR max: 89. Posizione: DC (non deve essere CC).. Velocità max: 90.. Stili di gioco: Max 10 normali e Max 2 PlayStyle+. Analisi dei Miglioramenti: Statistiche da Fuoriclasse. Il punto di forza di questa EVO è l’incredibile boost di +30 applicato a quasi ogni statistica chiave (fino al raggiungimento del limite massimo consentito): Difesa d’Elite: La Lettura difensiva arriva a 95 e la Reattività a 95, rendendo il giocatore istantaneo negli interventi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Evo ‘Il Capitano’: boost +30 alle statistiche e Lettura Difensiva 95! Arriva il nuovo muro per la tua difesa Leggi anche: L’Evo ‘Decisore Olandese’ è follia: boost +30 in velocità e dribbling per creare il nuovo Robben! Leggi anche: L’Evo ‘Decisore Olandese’ è follia: boost +30 in velocità e dribbling per creare il nuovo Robben! (dutch decider))