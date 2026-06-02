Difesa della sanità pubblica e trasparenza | la mobilitazione della CGIL a Taurano

Da avellinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica, si è svolta a Taurano una raccolta firme nazionale per chiedere maggiore trasparenza negli appalti pubblici e difendere la sanità pubblica. L’iniziativa è stata organizzata dalla CGIL e ha visto la partecipazione di cittadini in un presidio civile. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi e coinvolgere la comunità in una mobilitazione democratica.

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Avellino, 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Raccolta firme nazionale su sanità pubblica e trasparenza negli appalti: a Taurano un’iniziativa di partecipazione democratica e presidio civile.La CGIL in campo: difesa dei beni pubblici e lotta alla corruzioneLa CGIL di Avellino oggi è stata a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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