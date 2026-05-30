Un presidio davanti all’ingresso del Noa è stato organizzato dalla Filcams Cgil e dalla Funzione Pubblica Cgil per evidenziare una grave carenza di personale nel sistema sanitario nazionale e locale. La manifestazione si concentra sulla crisi del settore sanitario pubblico, con rappresentanti sindacali che chiedono interventi per affrontare le criticità attuali. Nessuna dichiarazione o intervento di rappresentanti istituzionali è stato riportato.

Massa, 30 maggio 2026 – Presidio della Filcams Cgil e la Funzione Pubblica Cgil davanti all’ingresso del Noa per denunciare “la grave emergenza che sta attraversando il sistema sanitario nazionale e, di conseguenza, la sanità locale. Perché quando la sanità pubblica arretra, quando il lavoro viene frammentato, precarizzato e impoverito, a pagare il prezzo più alto sono sempre le persone più fragili: lavoratrici, lavoratori, pensionati, giovani, donne, famiglie”. Secondo i dati del coordinatore Fp Valerio Musetti, nel territorio apuano mancano 6 infermieri al pronto soccorso, 8 a Medicina, altri 5 a Chirurgia e altri in carcere e nelle Case della salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sit-in davanti al Noa, la Cgil in difesa della sanità pubblica: “Carenza di personale”

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