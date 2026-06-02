Dieci anni di storia forlivese | il blog Il Foro di Livio supera i 500 articoli
Dieci anni di attività, oltre 500 articoli pubblicati e una missione rimasta immutata nel tempo: raccontare la storia di Forlì. Festeggia il suo primo decennio “Il Foro di Livio”, il blog curato da Umberto Pasqui per ForlìToday che rappresenta una delle più longeve e prolifiche esperienze di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Qual è la tua curiosità sulla storia poco conosciuta dell'Antica Roma? reddit