Taglio colore e 50 anni di storia | l' eccellenza dell' hairstyling forlivese nella classifica dei migliori d' Italia

Notizia in breve

Un salone di hairstyling di Forlì è stato inserito nella guida Top Hairstylists 2026, che raccoglie i migliori parrucchieri d’Italia. Il locale, situato in viale dell’Appennino, ha una storia di oltre 50 anni e si distingue per il lavoro su tagli e colori. La selezione avviene sulla base di criteri di qualità e professionalità riconosciuti a livello nazionale. La pubblicazione rappresenta un riconoscimento per il salone e per il settore dell'hairstyling locale.