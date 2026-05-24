Taglio colore e 50 anni di storia | l' eccellenza dell' hairstyling forlivese nella classifica dei migliori d' Italia

Da forlitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un salone di hairstyling di Forlì è stato inserito nella guida Top Hairstylists 2026, che raccoglie i migliori parrucchieri d’Italia. Il locale, situato in viale dell’Appennino, ha una storia di oltre 50 anni e si distingue per il lavoro su tagli e colori. La selezione avviene sulla base di criteri di qualità e professionalità riconosciuti a livello nazionale. La pubblicazione rappresenta un riconoscimento per il salone e per il settore dell'hairstyling locale.

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C'è anche un pezzo di Forlì nell'olimpo dell'hairstyling nazionale. Lo storico salone Mef di Maurizio e Federica Sedioli, situato in viale dell’Appennino 209, è stato ufficialmente inserito nella prestigiosa guida Top Hairstylists 2026 – I migliori parrucchieri d’Italia.Da oltre vent'anni la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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