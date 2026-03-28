Web il blog Nagorà compie 10 anni

Il blog Nagorà festeggia i dieci anni di attività, diventando uno dei punti di riferimento nel sistema Ance. La piattaforma ha mantenuto un ruolo attivo nel panorama culturale cittadino, consolidando la propria presenza nel dibattito locale. In questo decennio, il sito ha pubblicato numerosi contenuti che hanno attirato l’attenzione di lettori e professionisti del settore.

Compie dieci anni il blog più innovativo del sistema Ance e conferma la sua centralità nel dibattito culturale in città. Nagorà nasce con l’obiettivo di “offrire uno spazio libero e qualificato di riflessione sui temi che attraversano il nostro tempo, ponendosi come punto d’incontro tra competenze, esperienze e sensibilità diverse, unite dal desiderio di contribuire a una visione più consapevole e condivisa della realtà” sottolinea Francesco Tuccillo, presidente di Nagorà. “Dieci anni di vita rappresentano, per un progetto editoriale, un traguardo significativo. Non soltanto una ricorrenza simbolica, ma il segno concreto di una continuità di confronto e di impegno civile”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Nagorà, un docufilm e due pubblicazioni per i 10 anni del blog dei costruttori campaniCompie dieci anni il blog più innovativo del sistema Ance e conferma la sua centralità nel dibattito culturale in città. La scuola di Cucina Ulisse compie 10 anni: 10 gli eventi previstiLECCE - La Scuola di Cucina Ulisse, a Lecce, festeggia dieci anni di attività e apre ufficialmente un intero anno di celebrazioni con un calendario... Aggiornamenti e notizie su Web il blog Nagorà compie 10 anni Argomenti discussi: Il blog Nagorà compie 10 anni - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Il blog Nagorà compie 10 anniNagorà è stato lanciato nel 2015 da Francesco Tuccillo, past president dell’Acen, e ha rappresentato un’assoluta novità nel panorama della comunicazione ... napolivillage.com Napoli, il blog Nagorà del sistema Ance compie 9 anniIl blog Nagorà del sistema Ance compie 9 anni e supera i 10.000 follower, mentre un nuovo progetto editoriale è in cantiere per il 2025. Oltre il turismo, Dove c ... napoli.repubblica.it