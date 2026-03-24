Terra dei Fuochi devastanti incendi dolosi | tre persone arrestate grazie alla Control Room

A Giugliano in Campania, tre persone sono state arrestate in seguito a tre incendi dolosi. La Control Room ha segnalato i roghi, consentendo alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco di intervenire rapidamente. Gli arresti sono stati effettuati nel corso delle operazioni di polizia e soccorso, che hanno risposto alle richieste di intervento provenienti dalla centrale di monitoraggio.

Eseguiti tre arresti per incendi dolosi nella zona di Giugliano in Campania. Gli interventi sono stati resi possibili grazie alle segnalazioni della Control Room, il centro operativo che monitora costantemente la Terra dei Fuochi per prevenire e contrastare i reati ambientali. Le operazioni coordinate dalla Control Room Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Control Room, istituita presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Campania”, ha avuto un ruolo chiave nel coordinare le forze dell’ordine e garantire interventi tempestivi nelle aree più sensibili del territorio. Grazie a questa struttura, che opera in sinergia con l’Esercito Italiano e la Polizia Metropolitana di Napoli, è stato possibile integrare le attività delle diverse componenti dell’Arma e ottimizzare l’impiego di uomini e mezzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terra dei Fuochi, devastanti incendi dolosi: tre persone arrestate grazie alla Control Room Articoli correlati Giugliano, tre arresti in tre giorni: decisiva la Control Room nella lotta alla Terra dei FuochiProseguono i servizi straordinari di controllo nella Terra dei Fuochi, con il supporto sempre più determinante della Control Room istituita presso il... VIDEO/ Terra dei Fuochi, appiccano due incendi: arrestate 3 personeTempo di lettura: 2 minuti La Control Room sempre più decisiva nella lotta per la sicurezza ambientale durante i servizi straordinari nella Terra dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Control Room Terra dei fuochi, la «control room» incastra i piromani: 3 arresti in 3 giorni a GiuglianoGiugliano - La lotta ai roghi tossici nella Terra dei Fuochi avanza con un significativo miglioramento grazie all'uso della tecnologia. cronachedellacampania.it Giugliano, lotta alla Terra dei Fuochi: tre arresti in tre giorniGIUGLIANO IN CAMPANIA – La Control Room dei Carabinieri Forestali si conferma un presidio strategico nella battaglia quotidiana contro i roghi nella Terra dei Fuochi. In appena tre giorni, grazie alle ... marigliano.net