Terra dei Fuochi Nappi Lega | grazie a Governo dei fatti non si ferma opera di liberazione dai rifiuti

Dopo anni di interventi e controlli più stringenti, si avvicina una nuova fase per la Terra dei Fuochi. Le azioni del governo si concentrano sulla riduzione dei rifiuti e sull’attuazione di misure concrete per affrontare il problema. In queste settimane sono stati avviati diversi interventi sul territorio, con l’obiettivo di liberare le aree interessate dalla presenza di rifiuti e di rafforzare le attività di controllo.

Interventi concreti e più controlli segnano una nuova fase per la Terra dei Fuochi. “Dopo anni di immobilismo, indifferenza e incapacità da parte delle Istituzioni locali, prima tra tutte la Regione Campania, si assiste finalmente a una svolta epocale per la Terra dei Fuochi, principiata con l’avvento del Governo di centrodestra. L’intervento per rimuovere, entro pochi mesi e in maniera definitiva, le centinaia di tonnellate di rifiuti che sono stati abbandonati sul territorio, rappresenta solo l’ennesima misura di un Esecutivo che continua a dimostrare massima attenzione per la nostra regione e mette in campo un’azione costante che si traduce in fatti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Terra dei Fuochi, Nappi (Lega): grazie a Governo dei fatti non si ferma opera di liberazione dai rifiuti Zinzi (Lega): “Sulla Terra dei Fuochi successo in Ue del Governo”Tempo di lettura: < 1 minuto “Il successo del governo, rappresentato dal viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava oggi di... Terra dei Fuochi: accordo per la raccolta dei rifiuti abbandonatiTempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 12 di lunedì 9 marzo a Caivano, presso la sede della Struttura Commissariale per gli interventi infrastrutturali...