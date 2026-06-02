Dieci anni del tunnel San Gottardo Un’occasione mancata per l’Italia

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La galleria di base del San Gottardo compie dieci anni. Con i suoi 57 chilometri, è il più lungo tunnel ferroviario al mondo, scavato in due canne parallele. Il cantiere è stato aperto nel 2013 e collega la Svizzera al nord Italia. Durante questo decennio, il tunnel ha permesso un collegamento ferroviario più rapido tra le due nazioni. Nessun cambiamento o intervento sono stati annunciati in relazione a questa ricorrenza.

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Compie dieci anni la galleria di base del San Gottardo, il “cantiere del secolo” con i suoi 57 chilometri di lunghezza che tuttora ne fanno il più lungo tunnel ferroviario al mondo, scavato 2.300 metri sotto terra nel cuore delle Alpi Svizzere e costato 12,2 miliardi di franchi (oltre 13,5 miliardi di euro). Inaugurato il 1 giugno del 2016 a dieci anni di distanza si può dire che a festeggiare sono soprattutto gli svizzeri perché noi italiani, in gran parte se non esclusivamente per colpa nostra, ci siamo autoesclusi da quella che doveva essere una vera e propria rivoluzione nel trasporto merci. Mentre i treni passeggeri sfrecciano a 200 kmh... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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