Basket femminile Vis Rosa ko a Cesena Mancata l’occasione del primo successo

Nel campionato di serie B femminile, la squadra della Vis Rosa ha subito una sconfitta in trasferta contro la penultima in classifica, Cesena. La partita si è svolta con le padrone di casa sempre in vantaggio, a partire dal punteggio di 25-17 al decimo minuto. La squadra ospite si è avvicinata al primo successo stagionale senza però riuscire a conquistarlo.

In serie B femminile, va solo vicina al primo successo stagionale la Vis Rosa di coach Macario Ban, che si arrende sul campo della penultima in classifica Cesena in una gara che la vede sempre a inseguire le padrone di casa, fin dal 25-17 del decimo minuto. I 39 punti totali del terzetto Dovesi-Ferraro-Magnani (13 a testa) non bastano a ribaltare la gara: il parziale iniziale è quello decisivo, vincono le romagnole per 67-59. Ritorna dalla trasferta di Sasso Marconi con un netto successo la Istituti Polesani under 19 di coach Vaianella, che porta a casa un altro foglio rosa al termine di una gara che ha mostrato due volti ben distinti. Nonostante l’ampio divario finale, la vittoria è maturata dopo un avvio di gara sottotono, che ha richiesto alle vissine una decisa inversione di rotta per mettere in ghiaccio il risultato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket femminile. Vis Rosa ko a Cesena. Mancata l’occasione del primo successo Notizie correlate Basket femminile. Vis Rosa ko in serie B, si riscatta con l’under 13Si arrendono a Parma, ospiti della Walnut Noceto, le biancazzurre della Vis Rosa in serie B, che pagano un primo tempo molto complicato. Basket femminile, la Nuova Virtus Cesena batte la Vis Rosa Ferrara senza mai rischiare nullaVince la Nuova Virtus Cesena, senza mai rischiare nulla contro la Vis Rosa Ferrara, andando a +10 già nel finale del primo quarto, chiuso poi sul... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Basket femminile, la Nuova Virtus Cesena batte la Vis Rosa Ferrara senza mai rischiare nulla; Basket femminile. Vis Rosa ko a Cesena. Mancata l’occasione del primo successo; Nuova Virtus Cesena -Vis Rosa Ferrara 67 – 59; Basket. Istituti Polesani Vis Rosa, l’U17 Gold vola alle finali nazionali e sogna lo scudetto. Basket femminile, la Nuova Virtus Cesena batte la Vis Rosa Ferrara senza mai rischiare nullaVince la Nuova Virtus Cesena, senza mai rischiare nulla contro la Vis Rosa Ferrara, andando a +10 già nel finale del primo quarto, chiuso poi sul 25-17, per poi arrivare all'intervallo in doppia cifra ... cesenatoday.it Basket femminile. Vis Rosa ko col PeperoncinoIn serie B femminile, ci prova, combatte ma non basta: la Vis Rosa, nella seconda giornata di ritorno, deve alzare bandiera bianca anche contro Peperoncino Libertas: Dovesi e compagne danno del filo ... ilrestodelcarlino.it 16 SQUADRE, UNA SOLA VINCITRICE… U17 femminile della SAP Alghero pronta a contendersi il titolo tricolore. Dal 27 aprile al 3 maggio si accende la battaglia alle Finali Nazionali Kellogg’s Under 17 Femminile! Girone C Vis Rosa Ferrara SAP - facebook.com facebook