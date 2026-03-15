1348 Ex Voto l’Ip italiana più attesa del 2026 è l’ennesima occasione mancata

L’attesa per 1348 Ex Voto, l’IP italiana più attesa del 2026, ha coinvolto molti appassionati di avventure medievali realistiche. Nonostante un contesto affascinante e ambizioni produttive elevate, l’uscita del gioco rappresenta ancora una volta un’occasione mancata per il settore. La data di lancio resta incerta e non sono stati annunciati dettagli sulle modalità di distribuzione o sullo sviluppo.

Un contesto affascinante e ambizioni produttive interessanti hanno reso l’attesa di 1348 Ex Voto spasmodica per gli appassionati di avventure medievali realistiche. Purtroppo il peso delle ambizioni e delle aspettative, unito all’inesperienza del team di sviluppo hanno fatto sì che il titolo risulti l’ennesima occasione mancata per un team italiano di ergersi ad un livello internazionale. Pensare che un Paese ricco di talento artistico e produttivo come l’Italia sia sostanzialmente assente dall’industria videoludica è un qualcosa che fa male e spinge a delle riflessioni. Per quale ragione non esistono team italiani in grado di far emergere... 🔗 Leggi su Esports247.it

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