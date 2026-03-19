Dibu Martinez è stato proposto alla Juventus come possibile nuovo portiere. La proposta è stata avanzata a Comolli, responsabile dell’area tecnica della società. La trattativa può andare a buon fine soltanto se l’ingaggio richiesto dal giocatore rimane contenuto. Al momento non ci sono altre indiscrezioni sulle condizioni dell’eventuale accordo.

Dibu Martinez Juve, il portiere è stato proposto a Comolli e la firma ci sarà solamente in caso di un ingaggio non molto alto. Ecco tutti i dettagli. Il calciomercato della Continassa entra nel vivo e, con la programmazione per la stagione 20262027 alle porte, il tema del numero uno torna a infiammare le discussioni tra dirigenza e staff tecnico. La novità più suggestiva delle ultime ore riguarda una candidatura di respiro mondiale: l’ipotesi Dibu Martinez ha iniziato a circolare con insistenza negli uffici torinesi, aprendo scenari affascinanti per la difesa bianconera. Il tecnico Luciano Spalletti è stato categorico con la società. Nonostante la stima per il gruppo attuale, l’allenatore vorrebbe un portiere top, già pronto e di sicura affidabilità, da affiancare a Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez Juve, il portiere è stato proposto ai bianconeri: la fumata bianca ci sarà solo in un caso. I dettagli

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