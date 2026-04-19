Il Barcellona continua a seguire da vicino il giocatore che attualmente milita nella Juventus. La società catalana sembra interessata all’esterno, mentre la Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo al futuro del calciatore. Si tratta di un’operazione di mercato che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

di Francesco Spagnolo Cambiaso Juve, il Barcellona non molla la pista che porta all’esterno dei bianconeri. Ma servirà una proposta importante. Le ultime. Il calciomercato internazionale non dorme mai e, nelle ultime ore, un nuovo asse caldo sembra essersi creato tra Torino e la Catalogna. Al centro dei riflettori c’è il binomio Cambiaso Juve, un legame che finora ha regalato grandi soddisfazioni ai bianconeri ma che ora deve fare i conti con il forte interesse delle potenze europee. Andrea Cambiaso sarebbe finito nel mirino del Barcellona in vista della prossima stagione. Il club blaugrana, sotto la guida di Hansi Flick, è alla ricerca di profili dinamici, tatticamente duttili e capaci di interpretare il ruolo di esterno moderno con la stessa qualità tecnica di un centrocampista.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, è addio in estate? Questo club interessato all’esterno bianconero. La posizione della Vecchia Signora. Gli aggiornamenti

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