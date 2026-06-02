Alle 18.15 Padova ospita la grande finale scudetto della Soladria A Elite di rugby. In campo allo stadio del Plebiscito il Petrarca Padova dai quindici scudetti e i Diavoli del Valorugby, alla prima finale tricolore. Diretta tv su Rai Due dalle 18.05. Il tutto esaurito è stato raggiunto ieri: 8078 spettatori previsti, da quasi vent’anni la finale scudetto non toccava queste cifre di pubblico. A metà pomeriggio i due head coach, Victor Jimenez (56 anni) del Petrarca e Marcello Violi (32 anni) del Valorugby, hanno infine resa pubblica la delicata scelta delle loro formazioni. Nella prima linea granata Violi ripropone l’affiatato trio formato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Diavoli, andate a prendervi lo scudetto: "Godiamocela mettendo coraggio e istinto"

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