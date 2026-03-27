Cari garantisti andate oltre il voto referendario e volgete lo sguardo alle carceri

Ieri si è svolta una riunione straordinaria della Corte Costituzionale, durante la quale è stata presentata una relazione da parte del Presidente. In seguito, si è aperto un dibattito con la stampa che ha coinvolto diversi aspetti legati all’ordinamento delle carceri e alle questioni legali correlate. L’attenzione si concentra ora sullo stato delle strutture detentive e sulle possibili implicazioni delle recenti discussioni.

Ho ascoltato ieri la relazione del Presidente Giovanni Amoroso alla riunione straordinaria della Corte Costituzionale, e il lungo dibattito con la stampa. Aveva un peculiare interesse, venendo a ridosso del referendum. Si è trattato anche di carcere, ribadendo piuttosto rapidamente, nella relazione, principii e raccomandazioni, quanto alla liberazione anticipata, e, nelle risposte, su punti più drammatici. In particolare, sull’annichilimento metodico delle pratiche educative, sociali, teatrali, informative, di rapporti con le scuole e con il mondo di fuori, in sostanza di tutto ciò che prova a dare un barlume di significato al famoso comma 3 dell’art. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cari garantisti, andate oltre il voto referendario e volgete lo sguardo alle carceri Articoli correlati Dopo il voto referendario, Borrelli: "Ora un sistema penale giusto ed efficiente"Il procuratore di Reggio Calabria sottolinea la necessità di riforme capaci di garantire processi più rapidi, senza limitare l’azione dei magistrati... Leggi anche: Pratovecchio Stia: i risultati del voto referendario Alessandro Barbero spiega perché votare NO al referendum sulla magistratura