dialogo sul santa maria scambio di lettere tra leone e piccini confronto sul futuro

Un confronto pubblico sul futuro del Santa Maria della Scala si è svolto attraverso uno scambio di lettere tra due figure coinvolte. L’ex ha annunciato l’evento, che ha visto un dialogo aperto tra le parti interessate. Durante l’iniziativa sono stati discussi vari aspetti relativi alla gestione e alla destinazione della struttura storica. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma si sono affrontate diverse proposte e punti di vista sul possibile sviluppo futuro del complesso.

Va in scena un confronto pubblico sul destino del Santa Maria della Scala. A renderlo noto è l’ex sindaco Pierluigi Piccini, che ha deciso di pubblicare per intero, con il consenso dell’interessato, lo scambio di lettere intrattenuto con il presidente della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, Cristiano Leone. Un disaccordo, spiega Piccini, che non riguarda le persone ma il merito: un bene comune di quasi mille anni, sostiene, appartiene alla città e non a chi se lo scambia per corrispondenza privata. Nella sua lettera Leone rivendica una linea di continuità. Il complesso, scrive, è il frutto di una sedimentazione lunga secoli e il masterplan oggi in discussione non rappresenta una cesura ma un passaggio necessario perché il lavoro degli ultimi decenni continui a generare valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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