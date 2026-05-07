Persone, competenze e talenti al centro della crescita delle imprese. È questo il filo conduttore dell’incontro "Lavoro, Valore, Impresa", in programma martedì 12 maggio alle 17 alla Casa della Musica di Arezzo, in piazza Grande. Un appuntamento che mette al centro il capitale umano come elemento strategico per lo sviluppo delle aziende, in una fase in cui il mondo del lavoro attraversa trasformazioni profonde e continue. L’iniziativa è promossa da Terziario Donna Confcommercio Firenze-Arezzo, con il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di Aidda e Fidapa, e si propone come momento di confronto tra imprese, istituzioni e mondo della formazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confronto sul futuro delle aziende. Persone, competenze e talenti al centro della crescita sul lavoro

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“Lavoro, valore, impresa”, ad Arezzo il confronto sul futuro delle aziendeArezzo, 6 maggio 2026 – Persone, competenze e talenti al centro della crescita delle imprese.

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