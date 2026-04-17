La cooperazione romagnola investe sul futuro | i giovani di Legacoop a confronto sul merito e l' energia

Giovedì si è svolto il primo incontro tra i giovani di Legacoop e rappresentanti della cooperazione romagnola presso una cooperativa agricola. L'obiettivo dell'appuntamento era favorire un confronto tra diverse generazioni e culture, offrendo ai partecipanti l'opportunità di discutere di merito ed energia. L'iniziativa si inserisce in un percorso di formazione che mira a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e il settore cooperativo locale.

La cooperazione romagnola continua a formare nuove leve, in un confronto continuo tra dimensioni anagrafiche e culturali diverse che rappresenta un'occasione di sviluppo personale e sociale: se ne è ragionato giovedì, ieri, alla Cooperativa Agricola Cesenate, in occasione del primo incontro del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Reddito di merito, Cannizzaro: "Investire sul merito significa investire sul futuro della Calabria" Energia, competitività e sostenibilità: a Mestre il confronto sul futuro energetico di Italia e VenetoRinnovabili, nucleare, mix energetici e tutela del lavoro: il 30 gennaio il convegno della Cisl di Venezia apre il dibattito su scenari e scelte... Contenuti di approfondimento Vinitaly: Hansen incontra Legacoop per rafforzare la competitività del vino europeoRafforzare la competitività del vino europeo, evitare misure che riducano la capacità produttiva e costruire una strategia di lungo periodo capace di accompagnare le cooperative tra transizione climat ... ansa.it Legacoop E-R, cooperazione sociale raggiunge più di 930.000 cittadini all'annoLa cooperazione sociale in Emilia-Romagna serve ogni anno 930mila cittadini, con 168 cooperative aderenti a Legacoop, oltre 45mila addetti e un valore della produzione superiore a 1,7 miliardi, cresci ... ansa.it