Di nonno in nipote per una storia di 60 anni | compleanno per la trattoria ' Da Baffino' di San Piero a Grado

La trattoria 'Da Baffino' di San Piero a Grado festeggia 60 anni di attività. Fondata nel 1966, all'inizio portava il nome 'Circolo Acli'. La storia si tramanda di generazione in generazione, da nonno a nipote. La struttura ha mantenuto la sua identità nel tempo, diventando un punto di riferimento per la zona. La celebrazione coincide con il cambio di nome e l'evoluzione della gestione, che ha visto il passaggio tra diverse mani nel corso dei decenni.

Tutto ha avuto inizio nel 1966. L'insegna, all'epoca, recitava 'Circolo Acli'. Oggi, la trattoria 'Da Baffino' di San Piero a Grado compie 60 anni. "A dare vita a questa avventura - racconta il titolare Antonio Spartano - furono nonno Giulio e nonna Giovanna. Furono loro i primi a sporcarsi le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Il Regalo Dei Suoceri Per L'Ottavo Compleanno Di Mia Nipote: Sono Sbiancato Appena L'Ho Visto

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