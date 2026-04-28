Viterbo nonno abusatore condannato | 5 anni per la nipote di 13 anni

A Viterbo un uomo di ottant'anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso violenza sessuale sulla nipote di tredici anni. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha portato alla condanna dell'anziano per le accuse di abuso. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali, e il procedimento giudiziario si è concluso con la decisione della corte.

? Cosa sapere Viterbo, ottantenne condannato a cinque anni per violenza sessuale su nipote di tredici anni.. Il tribunale riconosce 6mila euro di risarcimento provvisionale ai genitori della minore.. A Viterbo, il collegio presieduto da Jacopo Rocchi ha condannato un uomo di ottant’anni a cinque anni di reclusione per violenza sessuale pluriaggravata, dopo che le molestie ai danni della nipote tredicenne erano emerse tra il 2018 e il 2019. Il provvedimento, emesso ieri, ha sancito la responsabilità dell’ottantenne, già noto alle autorità per precedenti condanne analoghe, superando la richiesta di quattro anni formulata dal pubblico ministero Michele Adragna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, nonno abusatore condannato: 5 anni per la nipote di 13 anni Notizie correlate Messina, 13 anni per l’abusatore: condannato chi ricattava il minoreIl Tribunale di Messina ha inflitto una condanna di 13 anni di reclusione a un uomo di 58 anni, ritenuto responsabile di violenza sessuale su un... Abusò sessualmente della nipote di 6 anni nel Pavese, nonno condannato a oltre sette anni di carcereUn uomo di 75 anni, originario del Pavese, avrebbe abusato sessualmente della nipote di 6 anni.