Gianluca Di Marzio ha riferito di un incontro tra il tecnico austriaco e il club, definendolo un confronto conoscitivo. Inoltre, sono stati avviati contatti con un allenatore portoghese, noto per le sue esperienze in altri campionati. Nessuna conferma ufficiale sulle decisioni, ma si continua a lavorare sulle possibili alternative per la panchina del Milan.

Il giornalista Gianluca Di Marzio analizza a “Calciomercato-L’Originale” (programma di Sky Sport) la situazione del Milan parlando proprio delle ipotesi per la panchina. Ecco le sue parole. "Incontro conoscitivo con Glasner, che potrebbe arrivare nel caso insieme a Rangnick. C'è un'altra strada che è quella che potrebbe portare a Slot: non la escluderei, so che il Milan ci sta provando e sta partendo con il suo entourage. Slot vuole capire se iniziare subito dopo l'esonero dal Liverpool e se farlo sul Milan". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio rivela: “Incontro conoscitivo con Glasner. Contatti per Slot”, il punto

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