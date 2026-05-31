Allenatore Milan le ultime Martedì incontro con Glasner dall' estero si parla di Slot

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì si terrà un incontro tra il Milan e Glasner, attuale allenatore del Crystal Palace. Dall’estero si parla anche di Slot come possibile candidato. La società rossonera cerca un nuovo allenatore dopo l'esonero dell’attuale. La candidatura di Glasner è tra le più concrete, mentre la pista Slot si sta facendo strada tra le alternative. Nessuna ufficializzazione è ancora avvenuta.

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Una squadra arriva quinta in campionato e licenzia il proprio allenatore: sembra la storia del Milan e invece siamo a Liverpool. Due differenze: la prima, sostanziale, è che la Premier porterà cinque squadre in Champions per cui anche i Reds avranno il titolo per partecipare alla prossima edizione. Seconda: la proprietà americana ha riflettuto fino al primo pomeriggio di ieri prima di annunciare la propria scelta in un comunicato lungo e affettuoso nei confronti dell’ormai ex allenatore. Così le strade si dividono e di nuovo finiscono per intrecciarsi con Milano. Ad Anfield, in sostituzione di Slot, è atteso Andoni Iraola, fino a pochi giorni fa nel mirino rossonero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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