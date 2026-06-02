Domani si terranno incontri tra il Milan e l’allenatore Glasner, secondo quanto confermato da Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato ha riferito che i contatti tra le parti sono stati confermati e si svolgeranno nelle prossime ore. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle discussioni né sulla durata degli incontri. Restano da definire eventuali accordi o passi successivi in vista di un possibile trasferimento.

È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione legata a Ralf Rangnick e Oliver Glasner, con l’ex Crystal Palace. “"Contatti con Glasner confermati per domani. Di solito prima si sceglie il DS e poi l’allenatore, bisognerà capire se il Milan troverà il dirigente giusto. Sappiamo che ha contattato Rangnick, ma Rangnick deve fare il Mondiale con l'Austria. Lui vuole decidere quasi tutto, Glasner è sicuramente un suo nome. Se il Milan vuole approfondire su Glasner può darsi che l’input sia arrivato da lui. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio: “ Contatti con Glasner confermati per domani”

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