Di cosa si muore a Roma

A Roma, le cause di morte variano: i tumori rimangono tra le principali cause di decesso, mentre altre malattie sembrano aver causato meno vittime rispetto agli anni precedenti. I dati indicano che alcune patologie continuano a rappresentare un rischio elevato, mentre altre mostrano un calo nel numero di decessi. La situazione non è omogenea, con alcuni fenomeni che si mantengono stabili e altri in diminuzione.

Il quadro non è uniforme. Ci sono malattie che continuano a far paura, a partire dai tumori, altre che sembrano uccidere meno rispetto al passato. E altre ancora che stanno conquistando sempre più terreno. In termini assoluti a Roma non si muore di meno rispetto a dieci anni fa, ma i dati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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