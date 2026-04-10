La Toscana dei tumori | la mappa Le zone dove ci si ammala e si muore di più cosa emerge su Arezzo

In Toscana, si stima che oltre 200.000 persone abbiano ricevuto una diagnosi di tumore nel corso della vita. Recenti analisi hanno evidenziato le aree in cui si registra una maggiore incidenza di malattie e decessi legati ai tumori, con un focus particolare su alcune zone della provincia di Arezzo. Questi dati forniscono un quadro dettagliato sulle regioni più colpite e sui tassi di mortalità associati alla malattia.

Più di 200mila. È il numero di persone che vivono in Toscana e che si stima abbiano avuto una diagnosi di tumore nel corso della loro vita. Circa il 6 per cento degli abitanti dell’intera regione. Ma chi viene colpito? E quali sono le zone dove si registrano più tumori e perché? Dati alla mano e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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