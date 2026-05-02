Stagione balneare 2026 cosa si può fare e cosa no sulle spiagge di Roma

La stagione balneare 2026 a Roma sta per iniziare, con l’apertura ufficiale prevista per il 10 maggio. Tuttavia, durante la Festa dei Lavoratori, molte persone si sono recate nelle spiagge di Ostia per trascorrere del tempo all’aperto e fare i primi bagni della stagione. Le regole e le limitazioni per l’uso delle spiagge sono state rispettate, anche se alcune attività sono state comunque soggette a restrizioni.

Anche se la stagione balneare partirà, ufficialmente, il prossimo 10 maggio, nella giornata della Festa dei Lavoratori migliaia di romani hanno raggiunto le spiagge di Ostia per passare una giornata all’aria aperta ed azzardare, anche, i primi bagni della stagione. Con la questione delle.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terracina, ecco la delibera sulle spiagge: gestione temporanea per la stagione balneare 2026 Pasquetta a Roma, picnic nei parchi: cosa si può fare (e cosa è vietato) oggi 6 aprileOggi 6 aprile, giorno di Pasquetta, migliaia di romani scelgono di trascorrere la giornata all’aria aperta tra picnic, barbecue e relax nei parchi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Stagione balneare 2026, firmata l'ordinanza; Stagione balneare 2026 al via: macedonia in vendita in spiaggia, nuove date per il salvataggio e stop al fumo sulla battigia; Ostia: la stagione balneare parte il 10 maggio, Gualtieri firma l’ordinanza; Notizie tematiche - Al via la stagione balneare 2026. Stagione balneare 2026, cosa si può fare (e cosa no) sulle spiagge di RomaAnche se la stagione balneare partirà, ufficialmente, il prossimo 10 maggio, nella giornata della Festa dei Lavoratori migliaia di romani hanno raggiunto le spiagge di Ostia per passare una giornata a ... romatoday.it Ostia: la stagione balneare parte il 10 maggio, Gualtieri firma l’ordinanzaAnnunciata la firma di nuove concessioni. Gualtieri:Tutti gli stabilimenti aperti avranno concessioni regolari e saranno senza abusi ... romatoday.it Con il primo maggio è partita ufficialmente la stagione balneare in Liguria, che si concluderà il 30 settembre. Il weekend della festa del Lavoro ha visto già i primi bagni, ma la qualità delle acque non è uguale ovunque nella nostra regione. La qualità delle acq - facebook.com facebook Stagione balneare aperta. Per il primo maggio Roma sceglie il mare di Ostia ift.tt/6g5GtbC x.com