Destre europee e Israele | nasce il fronte contro l’antisemitismo

Le forze di destra in Europa e Israele hanno formato un fronte unito contro l’antisemitismo. Questo nuovo asse si è riunito a Gerusalemme, che è diventata il centro politico di questa alleanza. La cooperazione mira a condividere strategie e rafforzare la lotta contro l’odio antisemita. Le implicazioni di questa alleanza potrebbero influenzare le politiche di integrazione in Europa, anche se non sono stati ancora definiti dettagli specifici.

Come influenzerà questo asse le politiche di integrazione in Europa?. Perché le forze postfasciste hanno scelto Gerusalemme come nuovo centro politico?. Cosa cambia nel dibattito europeo passando dalla memoria storica all'alleanza attiva?. Quali nuovi rapporti di forza si stanno delineando tra destra e Israele?.? In Breve Conferenza organizzata dal ministero della Diaspora a Gerusalemme nel marzo 2025. Processo di alleanza politica consolidatosi tra le forze europee dagli anni Novanta. Spostamento del dibattito dalla memoria storica all'alleanza politica attiva. Lotta all'antisemitismo utilizzata come strategia centrale dalle destre continentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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