prc guarda al campo progressista fronte comune contro le destre

Un nuovo tentativo di unione tra forze progressiste si sta delineando con l’obiettivo di creare un fronte democratico unitario contro le destre. Questa iniziativa vede alcuni gruppi politici avvicinarsi per formare un’alleanza condivisa, cercando di superare le divergenze interne. L’intento è di rafforzare la propria presenza politica attraverso un fronte compatto, con l’obiettivo di contrastare le politiche di destra.

Un passo verso il campo progressista per provare a costruire un Fronte democratico comune contro le destre. Rifondazione Comunista di Maurizio Acerbo torna a guardare al percorso del centrosinistra con un documento votato a stretta maggioranza (89 a 80) al Comitato politico svoltosi tra il 10 e il 12 aprile. "Coerentemente con la nostra storia - si legge nel testo - che non ci ha visto mai equiparare la destra fascista e leghista al centro-sinistra anche nei momenti di più aspro conflitto, il Partito della Rifondazione Comunista propone alle forze sociali e politiche di opposizione al governo Meloni di lavorare per un Fronte democratico per la Costituzione che ponga le basi per una coalizione elettorale maggioritaria".🔗 Leggi su Lanazione.it

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