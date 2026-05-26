Derby – La festa del calcio anconitano torna il grande appuntamento per tutti gli appassionati

Dal 5 al 7 giugno, allo Stadio del Conero si svolge la terza edizione di “Derby – La festa del calcio anconitano”. La manifestazione coinvolge squadre giovanili e prime squadre, offrendo una tre giorni dedicata allo sport e all'inclusione.

Un grande appuntamento per gli amanti del calcio e dei valori dello sport, il 5, 6 e 7 giugno allo Stadio del Conero con la terza edizione di “Derby – La festa del calcio anconitano”, manifestazione che coinvolge realtà del settore giovanile e prime squadre per una tre giorni di sport, inclusione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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