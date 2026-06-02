Denver sotto assedio | grandine e venti a 120 km h bloccano tutto

Notizia in breve

Una forte tempesta ha colpito Denver, causando danni significativi. La grandine di circa cinque centimetri di diametro si è abbattuta sulla città, accompagnata da venti che hanno raggiunto i 120 kmh. Le condizioni meteorologiche hanno provocato interruzioni di energia e blocchi stradali, rendendo difficile il traffico e le operazioni di emergenza. Le autorità stanno valutando i danni e le ripercussioni sulla rete di servizi pubblici. Non sono stati segnalati feriti gravi.