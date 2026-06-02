Denver sotto assedio | grandine e venti a 120 km h bloccano tutto
Una forte tempesta ha colpito Denver, causando danni significativi. La grandine di circa cinque centimetri di diametro si è abbattuta sulla città, accompagnata da venti che hanno raggiunto i 120 kmh. Le condizioni meteorologiche hanno provocato interruzioni di energia e blocchi stradali, rendendo difficile il traffico e le operazioni di emergenza. Le autorità stanno valutando i danni e le ripercussioni sulla rete di servizi pubblici. Non sono stati segnalati feriti gravi.
Come possono chicchi di cinque centimetri distruggere un'intera città in dieci minuti? Quali danni strutturali causano raffiche di vento a 120 kmh? Cosa bisogna mettere in sicurezza immediatamente per proteggere la propria auto? Perché la visibilità azzerata blocca i voli all'aeroporto internazionale di Denver??? In Breve Chicchi di grandine fino a 5 centimetri hanno colpito il centro di Denver. La fase più intensa della supercella è durata solo dieci minuti. Venti a 12 . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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