Nel Nord Africa, le tre nazioni del Maghreb sono state colpite da intense tempeste di grandine, con grandinate di dimensioni paragonabili a palline da tennis. Le condizioni atmosferiche avverse hanno causato danni diffusi alle colture e alle abitazioni, interrompendo attività quotidiane e danneggiando infrastrutture. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando i danni causati da questi eventi estremi.

? Cosa sapere Grandine di dimensioni simili a palline da tennis colpisce Marocco, Algeria e Tunisia.. Le supercelle distruggono i raccolti agricoli dopo ondate di calore sopra i 45 gradi.. Chicchi di grandine grandi come palline da tennis colpiscono Marocco, Algeria e Tunisia, trasformando le strade del Maghreb in torrenti bianchi e distruggendo i raccolti dopo ondate di calore oltre i 45 gradi. Il volto del Nord Africa sta cambiando. Quello che una volta era il regno del sole e della siccità oggi mostra ferite diverse: strade imbiancate dal ghiaccio e automobili danneggiate da fenomeni violenti. La stabilità climatica di queste terre è scossa da temporali sempre più energetici, capaci di generare supercelle con correnti ascensionali fortissime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maghreb sotto assedio: grandine gigante e tempeste distruggono tutto

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