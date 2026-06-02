Un adolescente è stato arrestato dopo aver ferito gravemente un coetaneo con un coltello in un quartiere di Taranto. La polizia ha trovato il giovane con l’arma ancora in mano, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale con ferite da taglio. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente disagio tra i giovani, che si manifesta anche in comportamenti violenti e uso di armi bianche.

? Domande chiave Perché i crimini degli adolescenti diminuiscono ma il malessere aumenta?. Come trasforma la paura dell'altro l'uso del coltello nei giovani?. Chi ha trasmesso ai minori l'idea che l'arma sia difesa?. Come può la giustizia riparativa aiutare a elaborare un omicidio?.? In Breve Gli omicidi da minori sono scesi da 50 casi circa nel 2000 ai livelli attuali.. Adolfo Ceretti analizza il malessere psicologico e l'uso di armi tra i giovani.. La giustizia riparativa permette mediazioni volontarie tra reo e vittime secondo la normativa italiana.. Lorenzo Natali studia i mondi interiori e le narrazioni della violenza dei criminali.. Il dramma di Taranto e il vuoto generazionale che spaventa l’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto a Taranto: l’allarme sul vuoto interiore degli adolescenti

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