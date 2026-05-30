Papa | la tecnologia non colma il vuoto interiore dei giovani

Il Papa ha affermato che la tecnologia non riempie il vuoto interiore dei giovani. Ha sottolineato che l'uso eccessivo di strumenti digitali può aumentare il senso di fallimento tra i giovani. La competizione online, ha detto, trasforma le persone in semplici algoritmi, spingendole a confronti continui e a una sensazione di insoddisfazione. Questi aspetti, secondo il Papa, contribuiscono a un senso di vuoto che la tecnologia da sola non può colmare.

? Domande chiave Come può la tecnologia alimentare il senso del fallimento nei giovani?. Perché la competizione digitale trasforma gli individui in semplici algoritmi?. Come possono le scuole integrare la dimensione umana nei programmi tecnici?. Chi deve ricostruire i legami per contrastare l'isolamento delle nuove generazioni?.? In Breve Necessità di integrare neuroscienze e psicologia con la ricerca di senso esistenziale in Vaticano.. Educazione deve passare dalla competenza tecnica alla ricostruzione della comunione sociale.. Rischio riduzione individuo a statistica o algoritmo per via della logica della performance.. Famiglie e istituzioni devono contrastare l'isolamento digitale valorizzando la dignità umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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